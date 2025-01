Quicomo.it - Nel Comasco attivo un nuovo hotspot di supporto ai cittadini con influenza e sindromi respiratorie

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e della diffusione dellevirali, il dipartimento di cure primarie di Asst Lariana ha provveduto ad attivare un secondoInfettivologico nella sede del distretto a Fino Mornasco, in via Trieste al civico 5.