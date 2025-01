Agrigentonotizie.it - "Necessità di sicurezza pubblica": l'arrivo di Mattarella annulla anche il mercato del venerdì

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Ragioni die ordine pubblico". Per questo il Comune ha deciso di sospendere per la giornata diilsettimanale di piazza Ugo La Malfa. Capitale italiana della cultura travolta dalle polemiche per ritardi, difficoltà e sfottò: la minaccia di commissariamento però non.