Napoli, non solo il sostituto di Kvara: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Nei giorni scorsi il Napoli ha chiesto informazioni all'Empoli per Ardian Ismajli. Il difensore albanese è stato protagonista di una grande prima parte di stagione, tanto da attirare su di sé l'interesse delle grandi, Juventus compresa. Qualche chiacchierata con i club è già stata fatta, ma non sono ancora arrivate delle offerte da prendere in considerazione.L'interesse del Napoli per Ismajli: i 'numeri' del difensore albanese in questo campionatoLa probabilità che rimanga fino a giugno è dunque molto alta. Però qualsiasi opzione sarebbe vagliata, perché il suo contratto è in scadenza al 30 giugno del 2025, anche se sarebbe particolarmente difficile, per i toscani, privarsi del proprio capitano.