Calcionews24.com - Napoli, Lukaku racconta: «Conte voleva mettermi fuori rosa, vi spiego cos’era successo»

Leggi su Calcionews24.com

un aneddoto sul tecnico ex Juve e Inter: «, vi» Romeluha parlato in un’intervista a Radio CRC sul passato all’Inter e sul presente al. Ecco le sue parole per il tecnico Antonio. Le parole: LE PAROLE – «Tutti sanno il suo valore come allenatore e persona nella .