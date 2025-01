Terzotemponapoli.com - Napoli: Garnacho e le ‘osservazioni’ di Chiariello

A Radio CRC, radio ufficiale del, Umbertosi è espresso con il suo punto. Di seguito quanto dichiarato nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con’. “Oggi mi sbilancio solo una cosa: non so come finirà l’assalto del. Ma c’è ed esiste (abbiamo delle conferme, non è una favola da social o una fake news), e il club partenopeo ci sta provando sul serio. Le tappe di questa operazione comprendevano il convincimento del giocatore e c’è stato un accordo pluriennale. Adesso c’è la trattativa con lo United ma non mi interessa del tutto, o meglio mi interessa fino ad un certo punto. Voglio focalizzarmi su un’altra cosa”.e il.“Voglio porre l’attenzione sul claim che ha stabilito l’ufficio marketing delguidato da Tommaso Bianchini, cioè “Proud to be Naples”.