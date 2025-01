Milanotoday.it - Morto Fausto Cogliati, il dolore di Eros Ramazzotti e Ultimo

Leggi su Milanotoday.it

Il noto produttore, musicista e vocal coach, aveva 66 anni. A darne notizia sui social è stato. Il cantante ha scritto parole di grandeper la perdita di, per lui era un grande amico, un fratello. Ancora non sono note le cause del decesso.