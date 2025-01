Moda, l’Inps proroga la misura di sostegno al reddito

Leggi su Ildenaro.it

A partire dal 14 gennaio, i datori di lavoro operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, conciario e pelletteria, come già individuati nella circolare 26 novembre 2024 n. 99, possono richiedere ladialintrodotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della, per sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste. Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025. La legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato in precedenza (n.160/2024), ha apportato alcune modifiche alla disciplina delladi, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato.