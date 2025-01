Lopinionista.it - Modà, il 14 febbraio esce l’album “8 Canzoni”. Quasi sold out lo show di San Siro

MILANO – Tra meno di un mese isaliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per portare la loro “Non ti dimentico”, il brano inedito in gara nella sezione Campioni della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana. Itorneranno al Festival per la quinta volta in carriera dopo “Riesci ad innamorarmi” nel 2005, “Se si potesse non morire” nel 2013, “Arriverà” nel 2011 (in duetto con Emma Marrone) e “Lasciami” nel 2023. La kermesse sanremese sarà anche l’occasione per pubblicare, il 14(data perfetta per la band milanese e il loro pubblico di Romantici), “8”, brani che fotografano perfettamente chi sono ioggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera.Come annunciato poco fa sui social ufficiali della band, venerdì 14a Sanremo (il luogo e l’orario verranno comunicati a seguire) la band incontrerà il pubblico per un instore esclusivo.