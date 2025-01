Liberoquotidiano.it - Minori: ok Senato a ddl contro sottrazione illecita e trattenimento all'estero

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Via libera del, con 89 voti favorevoli e 55 astenuti, al disegno di legge che prevede una nuova disciplina in materia dianche all'di personeo incapaci. Il provvedimento mira ad assicurare una tutela penale più efficace al minorenne o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, collocando il reato nell'ambito dei delittila libertà personale?e consentendo alle Forze dell'Ordine l'esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati considerati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale (si pensi, ad esempio, al genitore straniero non affidatario che porta il minore all', negando all'altro finanche la possibilità di visita).