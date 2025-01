Lanazione.it - Minaccia il figlio con l'ascia e si avventa contro i carabinieri: arrestato

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 15 gennaio 2025 - Un iraniano di 65 anni hato ilcon l'. Così il ragazzo ha avvertito i. L’episodio è avvenuto lungo via Scalvati, in zona Fontivegge, quartiere caldo di Perugia, spesso teatro di episodi violenti, risse e spaccio. I militari, giunti immediatamente, hanno individuato l’uomo che, in evidente stato di agitazione, ha opposto viva resistenza agli operatori. Il balordo è statooltre che essere denunciato alla Procura della Repubblica del capoluogo per porto abusivo di arma bianca. A seguito della perquisizione personale, infatti, ihanno rinvenuto e sequestrato l’utilizzata per le minacce: è lunga 57 cm, di cui 25 di lama. L'uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione.