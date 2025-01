Sport.quotidiano.net - Mercato. Il potentino Viti dal Perugia al Monza

Da Potenza Picena all’Ascoli, poi ale ora al: il difensore Matteonon è nuovo a spiccare il salto. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto aldove farà parte della formazione Primavera., nato a Recanati il 18 dicembre 2005, muove i primi passi nell’Asd Potenza Picena, poi indossa dell’Ascoli nella stagione 2019-2020 e nella successiva arriva nel. Il 5 ottobre 2023 è una data che ricorderà a lungo perché segna l’esordio nella prima squadra perugina nel match contro il Monterosi. Nel passato campionato di C ha fatto cinque presenze e una in Coppa Italia. In questa stagione ha giocato quattro gare in C e due in Coppa Italia dove si è fatto notare. Ilgli dà il benvenuto definendolo "tra i maggiori prospetti del calcio italiano".