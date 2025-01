Media | leader Hamas approva piano tregua

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.00 Ildia Gaza Mohammad Sinwar, fratello minore del defunto Yahya Sinwar, ha accettato in linea di principio i termini dell'accordo di unanella Striscia. Così fonti arabe al quotidiano Usa Wall Street Journal. Secondo il Wsj, il consenso è stato dato poche ore dopo cheaveva detto,ieri per la prima volta,che l'accordo era in fase finale. E intanto la Jihad islamica comunica di essere entrata nei negoziati a Doha. Alcuni ostaggi sarebbero in mano loro.