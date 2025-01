Quotidiano.net - Matteo Salvini annuncia calo dell'incidentalità e mortalità stradale dopo modifiche al Codice della Strada

"Grande soddisfazione" del ministroper i dati raccolti dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri e forniti dal Viminale sul "" a un mese "dall'entrata in vigoreal". È quanto riportato in una nota del Mit. "Meno 8,6% di incidentili e meno 34% di vittime nel periodo tra il 14 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025, sulle grandi arterieli - si legge -. I dati rilevati, confrontati con lo stesso periodo'anno precedente mostrano una riduzione'8,6% di incidenti complessivi, con 5.371 casi rispetto ai 5.879 e in particolare: 78 incidenti mortali, indel 31% rispetto ai 113; 84 vittime, con una riduzione del 33,9% rispetto alle 127; 1.995 incidenti con lesioni, diminuiti'11,5% rispetto ai 2.