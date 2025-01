Ilrestodelcarlino.it - Marcorè da Giometti con il suo "Zamora"

Un pubblico numeroso ha preso parte alla proiezione del film ‘’, alla multisaladi Jesi, in presenza del regista e attore marchigiano Neri. La serata ha chiuso una serie di eventi che la Fondazione Gabriele Cardinaletti e l’associazione Still I Rise hanno organizzato nei mesi scorsi per raccogliere fondi per la costruzione di una piscina in una scuola a Nairobi. "La piscina sarà completata presto, i lavori sono a buon punto, la nostra terra non si è tirata indietro ed ha mostrato di voler esserci, tutti hanno dato una grande mano", ha detto il presidente della Fondazione Andrea Cardinaletti.ha dato la conferma che "i nostri giovani sono straordinari, hanno voglia di fare e cercano e trovano spazi entro i quali poter esprimere le proprie attitudini e, soprattutto, essere vicini a quanti ne hanno bisogno.