Mal di te è il nuovo singolo di Coez segna il suo ritorno

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 15 gen. (askanews) – Esce venerdì 17 gennaio “Mal di te”, ildiche è stato annunciato ieri sui suoi social.”Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentro”, cosìha accompagnato il video teaser che ha anticipato l’arrivo del suobrano. Da venerdì sarà disponibile anche il videoclip ufficiale. Mal di teil primo passo di uncapitolo della carriera di, che è pronto a tornare con un brano che richiama lo stile che lo ha reso portavoce della sua generazione e simbolo del cantautorato pop italiano. Il teaser, ambientato in un aeroporto, rappresenta ildialle sonorità anni ’90 e una nuova partenza che dà il via ad un anno che lo vedrà protagonista di nuova musica e nuove collaborazioni.