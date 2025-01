Brindisireport.it - “Magnifica presenza”: appuntamento al teatro Verdi con la poesia di Özpetek

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Dal grande schermo al palcoscenico per far innamorare il pubblico: giovedì 23 gennaio, alle ore 20.30, va in scena al Nuovodi Brindisi “”, adattamento per la scena dell’omonimo film (2012) di Ferzan, uno dei capolavori più rappresentativi della.