M O accordo Gaza merito di Trump? Biden | E’ uno scherzo?

Roma, 15 gen. (askanews) – Il presidente uscente degli Stati uniti Joe, dopo aver confermato dalla Casa bianca il raggiungimento dell’per il cessate-il-fuoco a, è stato stuzzicato dai giornalisti presenti, i quali gli hanno chiesto se l’intesa non fosse in realtàdel presidente eletto Donald– come questi ha suggerito in un post – ha risposto allontanandosi dal leggìo presidenziale: “E’ uno?” “Questo EPICOdi cessate il fuoco sarebbe potuto avvenire solo come risultato della nostra storica vittoria di novembre”, ha scritto Donaldsu Truth, commentando l’per una tregua aancora prima che sia formalizzato., rispondendo ad alcune domande dei reporter, ha rivendicato il fatto che l’raggiunto oggi è lo stesso che lui aveva impostato a maggio.