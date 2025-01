Anconatoday.it - L'ultimo viaggio di Marco "Taxi" Silvestri, l'uomo è morto a 49 anni: lascia due figli

La città di Jesi in lutto per la prematura scomparsa di, 49, venuto a mancare nelle scorse ore mentre era ricoverato presso l’ospedale Carlo Urbani. L', che da tempo combatteva contro una terribile malattia, era soprannominato “”, per la professione che svolgeva.