L’Ucraina si sfalda | Trump parla di negoziati ma Kiev e l’Europa non sono ancora convinti

continua a perdere terreno e l’unica prospettiva suggerita dale trattative. Aperò nondel tutto. Vogliono garanzie per una “pace giusta” che nessuno può dare, mentre i loro soldati muoiono e Mosca rafforza la sua posizione nei futuri inevitabili.Cosa dicono aIn un’intervista al Kyiv Independent, l’ex ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha espresso quello che ritiene il sentire comune nella società e nella politica ucraina, e pure in Occidente. Tutti dicono di volere la pace, spiega, ma un pace sbagliata preparerebbe la strada alla prossima guerra. Secondo lui non vanno sottovalutate le tendenze revansciste che nel medio termine emergerebbero a. Occorrono dunque condizioni soddisfacenti, soprattutto perché oggi, dichiara,è nella posizione più forte possibile in confronto a tutte le precedenti generazioni di ucraini che hanno combattuto e perso.