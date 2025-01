Lanazione.it - Lotta contro la mafia. Le arance della legalità tornano in paese

Dalle terre che un tempo erano dell’il, ora nascono i fruttivita:biologiche che danno linfa all’economia locale equa e solidale. Gli agrumi coltivati dalla cooperativa "Beppe Montana" nei terreni confiscati alladi Lentini, Belpasso e Ramacca per il settimo anno consecutivo arrivano a Bagno a Ripoli grazie al progetto "Vitamine per la scuola", promosso dal Comune e da Liberale mafie con SIAF e gli istituti scolastici ripolesi. Da oggi è possibile prenotare le: un modo per supportare concretamente il lavoro di chi ogni giorno combatte sul campo Cosa nostra, ma anche per sostenere le scuole del territorio, dato che parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale didattico utile per gli studenti. Prenotazioni nei plessi scolastici del territorio o all’Urp il lunedì e il mercoledì dalle 14,30 alle 18.