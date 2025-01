Anteprima24.it - Locazioni brevi: pioggia di sanzioni della polizia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Questura di Avellino, al fine di attuare misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in relazione al fenomeno delle cc.dd. “”, in concomitanza con il periodo delle festività natalizie, durante il quale si intensifica la presenza di turisti presso il territorio provinciale, ha avviato una stringente attività di controllo presso le strutture ricettive, al fine di scongiurare l’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche nel territorio di competenza. Sull’intera provincia di Avellino sono state controllate 73 strutture ricettive (B&B, case vacanze affittacamere etc.), di cui 30 in questo capoluogo. In tale contesto l’attività di controllo svolta dalla DivisioneAmministrativa, Sociale e dell’ImmigrazioneQuestura di Avellino ha evidenziato diverse irregolarità, in quanto sono state riscontrate 8 violazioni ex art.