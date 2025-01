Ilrestodelcarlino.it - "L’oblio su Luigi Preti perché inviso alla sinistra"

Caro Carlino, vari personaggi legati a Ferrara (come la senatrice ed ex sindaca Luisa Balboni Gallotti, che - non so- viene sempre ricordata anche con il cognome del marito) sono stati onorati, pure giustamente, con convegni e intitolazioni varie. Su, invece - ministro della Repubblica e scrittore di vaglia - è calata una coltre di oblio.? Forse il fatto di essere convintamente nemico di ogni regime autoritario e/o totalitario (di destra e di) gli ha alienato le simpatie dell’ uno e dell’ altro fronte. A Ferrara, in particolare, fu visto come il fumo degli occhi dper aver seguito Saragat nella scissione di Palazzo Barberini (1947) e per essere stato più volte ministro per il PSDI (Partito socialdemocratico italiano) in governi a guida democristiana, quando il PCI era all’opposizione.