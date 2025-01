Oasport.it - LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 41-32, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia il terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-42 CANESTRO CON FALLO PER CORDINIER!52-40 Tripla Butkevicius sulla sirena.49-40 1/2 dalla lunetta per Diouf.49-39 Implacabile da tre Francisco, 4/6 per lui dalla mezzaluna.46-39 Schiacciata di Shengelia!46-37 Appoggio vincente di Ulanovas.44-37 TRIPLA PAJOLAAA!44-34 A segno Belinelli.44-32 Terza tripla siglata da Francisco.41-32IL!20.01 Tutto pronto per il via del.20.00 Rientrano in campo le due squadre.19.48 Unapiù convincente riesce a recuperare qualche punto nel secondoe allo scadere della prima metà di gioco si è portata a nove lunghezze dagli avversari. Sfruttando anche unomeno preciso al tiro, i ragazzi di Ivanovic hanno dovuto faticare meno per contenere i lituani e riuscire di fatto a tenere il ritmo dei padroni di casa.