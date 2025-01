Oasport.it - LIVE Passaro-Bonzi, Australian Open 2025 in DIRETTA: non manca molto all’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02:17 C’è stato un piccolo ritardo per via della pioggia, che oggi purtroppo sarà protagonista: Frech-Blinkova 1-6, 1-0. Poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno tra Francescoe Benjamin, valido per il 2° turno degli, tabellone maschile.Primo confronto diretto che è pressoché una chance più unica che rara per entrambi. Il perugino si era trascinato a fatica all’ultimo turno di qualificazioni, batendo Giulio Zeppieri e l’iberico Javier Barranco Cosano (10-8 al tie-break decisivo) prima di cedere nettamente il passo all’ex top 20 Nikoloz Basilashvili per 6-3 6-3. L’azzurro ha poi preso il posto nel tabellone principale di Fabio Fognini, che si è ritirato lasciandogli lo slot di 1° turno contro Grigor Dimitrov, con quest’ultimi che si è ritirato spianando la strada a