Oasport.it - LIVE Passaro-Bonzi 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: azzurro al servizio, occasione della vita!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Bene l’in avvio!40-30 Comodo dritto messo largo da.40-15e dritto a segno.30-15 Doppio fallo (1°).30-0 Con il dritto il perugino!15-0 Sbaglia di dritto.1-1 Sbaglia un dritto in manovra.A-40vincente.40-40 Non risponde sulla seconda, di rovescio.30-40 Gratuito dopo ildel francese, palla break!30-30 Ace (2°).15-30 Ace (1°).0-30 Attacca e chiude con la volèe di rovescio!0-15 Sbaglia di dritto il francese.1-0 Ace (2°) e a zero il perugino!40-0 Risposta di rovescio in rete di.30-0 Ace (1°)!15-0slice a segno.Francescoal03:29ha il tennis per stare comodamente nei primi 30 giocatori ATP. All’esordio ha sconfitto il belga David Goffin e si è guadagnato la chance di eguagliare il miglior risultato in uno Slamcarriera, ottenuto agli2023 così come agli USdello stesso anno.