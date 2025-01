Oasport.it - LIVE Musetti-Shapovalov, Australian Open 2025 in DIRETTA: fuochi d’artificio nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BRONZETTI-CRISTIAN (3° MATCH DALL’1.00)Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Lorenzoe Denis, ostico incontro valido per il 2° turno degli, dove ad attendere il vincente ci sarebbe Ben Shelton o Pablo Carreno Busta.Match della verità per il toscano, che mai si è spinto oltre il secondo round a Melbourne (2024 e) e che sogna di chiudere la due-settimanea accorciando oltremodo sulla top 10. Il russo Andrey Rublev, che occupa ‘’ la 10^ posizione mondiale è staccato di 500 punti. Inutile dire che i 50 punti che deriverebbero da una vittoria quest’oggi sarebbero importanti, ma non decisivi. L’obiettivo principale è quello di issarsi per la prima volta in carriera al 3° turno, per poi attaccare dal mese di febbraio ad aprile, dove nel 2024 l’azzurro lasciò parecchio a desiderare.