LIVE – Individuale maschile Ruhpolding 2025 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Ile latestuale dell’di, gara sulla distanza dei 20 km valevole per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024/di. Per l’Italia ci sono sei azzurri al cancelletto di partenza. Si tratta (in ordine di apparizione) di Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Didier Bionaz e Daniele Cappellari, tutti chiamati a fornire delle risposte dopo le opache prestazioni offerte la scorsa settimana ad Oberhof (sempre in Germania). La nostra Nazionale va alla caccia del primo podio della stagione ma servirà una prestazione maiuscola sia sugli sci sia soprattutto al poligono per provare a sognare. Sulla neve della Chiemgau Arena il favorito numero uno è il fenomeno norvegese Johannes Thingnes Boe, leader della classifica generale.