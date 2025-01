Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders e Al Rajhi devono difendersi tra le dune dell’Empty Quarter

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella decima e terzultimadella, in programma da Haradh a Shubaytah. La 47ma edizione del rally raid più impegnativo e prestigioso al mondo (che si disputa interamente in Arabia Saudita per il sesto anno di fila) raggiunge finalmente il temuto Empty, per una frazione corta ma estremamente insidiosa.Dopo un lungo trasferimento verso Shubaytah, la prova speciale odierna è lunga infatti 120 km (115 per le moto) ma si svolge quasi per intero sulle. Si preannuncia dunque unamolto delicata per chi si sta giocando le posizioni di vertice nelle varie classifiche generali, con tante difficoltà legate alla guida e soprattutto alla navigazione (le auto avranno un percorso diverso rispetto alle moto).