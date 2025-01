Oasport.it - LIVE Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: squadra al completo per coach Santarelli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:12 La capolista, campione d’Italia, d’Europa e del mondo non hanno ancora perso un incontro in questa edizione della Serie A1.Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, 5ª partita del girone di ritorno didi A1.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, 5ª partita del girone di ritorno didi A1.Al Palaverde di Villorba, in provincia di Treviso, la capolista, campione d’Italia, d’Europa e del mondo, ospita le tigri delattualmente all’8° posto in classifica. Le marchigiane di Pesaro si presentano alla sfida di questa sera, in programma alle 20 e 30, con due sconfitte all’attivo negli scontri diretti: una nel girone di andata dove le ragazze disi imposero comodamente in 3 set; L’altra, nei quarti di finale di Coppa Italia di due settimane fa, dallo stesso risultato ma dove il sestetto allenato da Pistola è riuscito a dare filo da torcere alle venete.