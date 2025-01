Leccotoday.it - L'intelligenza Artificiale contro i tumori: la ricerca sostenuta da una onlus lecchese

"Agatha in Cammino è orgogliosa di annunciare che anche per l’anno 2025 proseguirà il proprio sostegno allascientifica di eccellenza attraverso la nostra campagna Hope is Pink - La speranza è rosa, che accompagnerà le nostre attività del 2025". Questo l'annuncio dell'associazione.