Agrigentonotizie.it - L'inaugurazione di Capitale italiana della cultura: il centro sarà off-limits, raffica divieti di circolazione e di sosta

Leggi su Agrigentonotizie.it

Sabato mattina, al teatro Pirandello, si terrà - questo si sa - la cerimonia d'apertura di Agrigento. E ciil presidenteRepubblica Sergio Mattarella. Come già anticipato da AgrigentoNotizie, in piazza Sinatra - fino a domenica 19 - non si potrà.