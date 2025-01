Bolognatoday.it - Lezioni sospese per la caccia al topo: chiude la scuola materna di Casalecchio

Leggi su Bolognatoday.it

chiusa per topi adi Reno. Mercoledì laCaravaggio non aprirà i battenti ai bambini che la frequentano perché andrà in scena una sorta dial. Nei giorni scorsi, nellaerano infatti state rinvenute alcune tracce del passaggio dell’animale. Il luogo.