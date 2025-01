Sport.quotidiano.net - L’ex bianconero. Lorenzo Paramatti non sfiderà il Siena. E’ andato a Matera

Leggi su Sport.quotidiano.net

difensore della Robur(15 presenze in Serie C con tanto di esordio nella categoria, nel campionato 2015/16) che quest’anno ha iniziato la stagione con la maglia della Flaminia Civita Castellana (era in campo nella partita di andata del Franchi), domenica non incrocerà i colori bianconeri: nelle scorse ore è stato infatti ufficializzato il suo passaggio al(Serie D, girone H). Il club rossoblù, per rialzarsi il prima possibile dai bassifondi della graduatoria, ha cambiato molto in questa finestra invernale di mercato: molti i movimenti in entrata, tra cui l’ingaggio di Tascini, attaccante di indubbia esperienza, a cui la Robur dovrà prestare particolare attenzione. E, sempre a proposito di ex, Gabriele Baldari, tra i protagonisti dello scoro campionato, ha firmato per la Sorianese (Eccellenza laziale).