"Lei si chiamava Maria. La violenza non può mai essere una soluzione", le parole del sindaco di Rivoli

IldiAlessandro Errigo interviene oggi sull’omicidio-suicidio avvenuto ieri in un appartamento di via Po in cui è mortaPorumbescu, 57enne, uccisa da Emilio Martini di cui era l’ex fidanzata e convivente. Dopo il femminicidio l’uomo si è sparato ponendo fine alla sua vita.