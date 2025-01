Ilrestodelcarlino.it - Le Torri Castelplanio e Ankon Dorica al vertice

Terminato il girone di andata in Seconda Categoria con le partite di sabato scorso che hanno laureato campioni d’inverno Le, nel girone C e, nel D. Fatto curioso, entrambe non sono in un bel momento ma nonostante questo hanno chiuso la prima parte del torneo al comando da sole: Leinfatti hanno perso in casa col Trecastelli, mentre l’, reduce da due sconfitte consecutive, ha pareggiato fuori. Classifiche comunque ancora cortissime in cima mentre in coda complicate le situazioni dell’Europa Calcio e soprattutto del Borgo Molino che al debutto assoluto in categoria è piuttosto staccato e rischia di subire l’unica retrocessione diretta prevista nel girone. Giornata 15. Girone C Risultati. Avis Arcevia-Borgo Molino 5-0; Le-Trecastelli 1-2; Monsano-Chiaravalle 0-1; Monte Porzio-Aurora Jesi 1-2; Monte Roberto-Olimpia Ostra Vetere 1-0; Senigallia Calcio-Corinaldo 1-4; Serrana 1933-Cupramontana 1-3; Terre del Lacrima-Rosora Angeli 1-1.