Ilgiornaleditalia.it - Le sparate di Trump mirano ad aprire spazi per avanzare gli interessi USA; si vedono i primi effetti con la Groenlandia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Da Washington l'obiettivo è di rafforzare la sicurezza economica e strategica nel contesto della competizione globale "No, non posso assicurarvi su nessuno di questi due punti. Ma posso dire questo: ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica." Questa è stata la risposta di Donald, ch