Le prime immagini della storia di un rarissimo e sfuggente uccello sudamericano

Sette anni di lavoro e attenta pianificazione, hanno permesso al biologo e fotografo Ricardo Plácido di documentare per la prima volta uno degli uccelli più sfuggenti del Sud America, la pitta formichiera elusiva (Grallaria eludens), chiamata così proprio per la sua natura inafferrabile. Descritta per la prima volta nel 1969, nessuno era ancora riuscito a fotografarla.