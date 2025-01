Milanotoday.it - L’Antica pizzeria da Michele apre la seconda sede a Milano

Leggi su Milanotoday.it

è la città che non dorme mai, dove siamo già presenti da diversi anni in piazza della Repubblica, ormai un punto di riferimento anche per pranzi di lavoro e cene di piacere. Nella nuova- afferma Alessandro Condurro, AD dedain the world - la sala superiore.