Ferraratoday.it - Ladri tentano due furti nelle case. Poi il colpo riesce nella sede del Centro giovani

Leggi su Ferraratoday.it

Colpi in serie negli appartamenti. O, almeno, tentate razzie, evitate per la presenza di allarmi e degli stessi residenti in casa. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì nel quadrante nord della città, a Pontelagoscuro, prima in via don Dioli e poi in via Vallelunga.Iscriviti al canale.