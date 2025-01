Ilrestodelcarlino.it - La strana mossa di Zuckenberg

Mark, proprietario di Facebook, prima fonte di comunicazione nel mondo occidentale, ammette pubblicamente che il governo degli Stati Uniti lo ha obbligato ad oscurare tutti gli scienziati che volevano confrontarsi sulla origine, la terapia e la prevenzione del Covid 19 e in particolare sugli effetti collaterali del farmaco genico sperimentale ad RNA. La ricerca è stata così esclusa dalla Scienza e la Scienza umiliata dalla propaganda . Detta in altro modo: le élite si sono messe miliardi di dollari in saccoccia e il popolino se lo è preso in saccoccia. Daniele Giovanardi