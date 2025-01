Fanpage.it - La storia di Alex Cotoia, dall’omicidio del padre Giuseppe Pompa all’assoluzione

Leggi su Fanpage.it

La sera del 30 aprile 2020, in pieno lockdown, il 18enneuccide a coltellate il, operaio di 52 anni, nel loro appartamento di Collegno, alle porte di Torino, per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia. A distanza di quasi cinque anni il ragazzo (che ora ha cambiato cognome in) è stato assolto dopo la ripetizione del processo su decisione della Cassazione.