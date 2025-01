Reggiotoday.it - La Reggina cala il tris nel recupero contro il CastrumFavara

Leggi su Reggiotoday.it

Laha vinto meritatamente per 3 a 1 la partita in trasfertaildella 16^ giornata del girone I del campionato di serie D, dimezzando, così, le distanze (-3) dalla capolista Siracusa. Inizio propositivo degli ospiti. All’11’ Ragusa fa sponda in area per.