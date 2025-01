La rabbia della madre di Alberto Trentini prigioniero in Venezuela | È solo una pedina

Leggi su Open.online

L’incaricato d’affari delè stato convocato per volere del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Con lui, il vicepremier intende «protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione» di. Il giovane veneziano, nel Paese sudamericano come cooperante, è stato fermato il 15 novembre dalle autorità locali, e da allora di lui non si hanno più notizie. «L’Italia continuerà a chiedere aldi rispettare le leggi internazionali e la volontà democratica del suo popolo», ha aggiunto Tajani, spiegando che solleverà anche il tema dell’espulsione di tre diplomatici italiani da Caracas.January 15, 2025 Ladi: «Non sento mio figlio da due mesi»era arrivato indal 17 ottobre 2024. Secondo quanto noto finora, si trova in carcere da due mesi senza che sia stata formalizzata alcuna imputazione.