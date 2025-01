Avellinotoday.it - La Questura di Avellino dispone controlli sulle "locazioni brevi"

Leggi su Avellinotoday.it

Ladi, al fine di attuare misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in relazione al fenomeno delle cc.dd. “”, in concomitanza con il periodo delle festività natalizie, durante il quale si intensifica la presenza di turisti presso.