La Notizia… satirica: la "vera" trattativa per lo scambio Sala-Abedini

ESCLUSIVO – La Notizia è venuta in possesso della registrazione di una telefonata tra un ministro italiano (che qui indichiamo col nome di ROM perché parla da Roma) e un ministro iraniano (che indichiamo come TEH perché parla da Teheran). È un documento esclusivo in cui i due alti rappresentanti di governo parlano in merito allodi ostaggi, pardon: di detenuti, ossia l’Ingegneree la giornalista Cecilia.ROM: «Buongiorno, amico mio. Ce l’avemo fatta, visto? E tu che nun ce credevi!»TEH: «Buongiorno, collega. Immagino lei stia parlando del mio connazionale, l’ingegnere».ROM: «Eh certo, de che devo parlà! È libero, sta bene, sta ch’è ‘na meraviglia, meglio dequanno l’avemo acchiappato. Me sa che er cibo de Rebibbia e l’aria sana dell’ora d’aria je hanno fatto bene.