Calciomercato.it - La Juve non si ferma: “Subito il colpo in difesa. Vlahovic via per 40 milioni” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime notizie relative al mercato del club bianconero. La Vecchia Signora non sied è pronta a mettere le mani sul difensoreE’ tempo di fare il punto della situazione in casantus. I bianconeri sono certamente tra i club più attivi sul mercato, ma non hanno alcuna voglia dirsi.Lanon si: “ilinvia per 40(LaPresse) – Calciomercato.itA Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, c’è Massimo Zampini, con il quale si parte parlando delKolo Muani: “All’Eintracht aveva fatto bene, al Psg si è un po’ perso. E’ un profilo importante soprattutto a gennaio, dove il mercato è complicato. Non è un attaccante da 30 gol, che però aiuta la squadra e la migliora, ma non so quanto potrà incidere”.E’ un arrivo, quello di Muani, che può cambiare il destino di– “Bisogna capire se resterà o meno Dusan, io penso di sì, ma tengo la pista viva.