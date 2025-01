Novaratoday.it - La Igor Volley a Cuneo per un nuovo derby regionale

Terza gara in trasferta in otto giorni per ladi Lorenzo Bernardi, che questa sera, mercoledì 15 gennaio, alle 20.30 (direttaball World Tv e Dazn) sarà in campo aper ilcon le biancorosse delle ex Signorile e Kapralova.Due le ex anche da parte novarese.