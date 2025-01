Bolognatoday.it - La Fortitudo prosegue la striscia positiva: espugnato il PalaBertocchi

Leggi su Bolognatoday.it

Solo vittorie per laBologna in questo scorcio di 2025. Tre partite giocate e tre vittorie centrate. Ma non solo. Parliamo di tre vittorie che, se da un lato erano quasi d'obbligo, visto il valore di Cremona e di Orzinuovi (la terza è la bella impresa con Udine), da un altro lato.