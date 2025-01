La Fortitudo | Alibegovic sta bene

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 15 gennaio 2025 - Il silenzio, di assoluto e grande rispetto nei suoi confronti e di quella della sua famiglia, è stato interrotto dalla bella notizia, Teosta. Ricoverato da più di 10 giorni nell’ospedale di Udine, adesso le condizioni del vicepresidente dellastanno giorno dopo giorno migliorando. “E’ l’inizio del percorso di ‘discesa’ dalla forte indisposizione che lo ha debilitato” recita il comunicato delladi oggi che ha rotto quel muro alzato nel rispetto della privacy di, per altro condiviso anche dal nostro giornale, che la società aveva ritenuto corretto mantenere nei giorni immediatamente successivi al ricovero a cui Teo era stato costretto.sta, la notizia più bella è questa e conoscendolo conta non le ore, ma i minuti che lo dividono intanto dal ritorno a casa in famiglia, si spera prestissimo, e poi tra le braccia dell’amata, che con il comunicato di oggi ha voluto testimoniargli la vicinanza della società e ovviamente di tutto il popolo della Effe, manifestano la più totale vicinanza e il più sincero affetto nei suoi confronti, con la speranza di rivederlo presto, molto presto al PalaDozza.