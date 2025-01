Lanazione.it - La città e l’aeroporto. Il centrodestra decolla. E attacca Giani e il Pd: "Senza visione globale"

Leggi su Lanazione.it

ilsulla pista di un centrosinistra spaccato specialmente all’interno del Pd.è sempre stato e sarà tema da campagna elettorale. Il piano di sviluppo del ’Vespucci’ lo sarà ancor di più verso le elezioni regionali del ’25. All’inizio di gennaio il Comune di Prato ha inviato le ulteritori osservazioni: la sindaca Ilaria Bugetti è per il fermo no allo sviluppo dello scalo fiorentino. Diametralmente all’opposto c’è il governatore Eugenio, fautore dello slancio del sistema aeroportuale toscano (Firenze più Pisa) così come il Comune di Firenze e il Pd del capoluogo. Insomma un centrosinistra avvitato su se stesso in pochi, determinanti (per il voto), chilometri. Ilva all’assalto anche se con posizioni non proprio collimanti. "L’annoso caso aeroporto Vespucci" sottolinea Chiara La Porta, deputata di Fratelli d’Italia "rappresenta un esempio emblematico, ed ulteriore, dell’asdisulla Piana".